Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей

В Минтрансе ранее сообщали, что возможность возобновления авиасообщения между РФ и Республикой Корея прорабатывается

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Росавиация не обсуждает вопрос возобновления авиасообщения с Японией и Южной Кореей, сообщил ТАСС глава агентства Дмитрий Ядров.

"Росавиация нет", - ответил он на вопрос о том, обсуждает ли сейчас ведомство возобновление рейсов в эти страны.

Ранее в Минтрансе сообщали, что возможность возобновления авиасообщения между Россией и Южной Кореей прорабатывается, как и с некоторыми другими странами. В Росавиации сообщали, что дальневосточная авиакомпания "Аврора" заинтересована в возобновлении рейсов в Южную Корею и Японию.