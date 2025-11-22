Акулова: мировые зоопарки чаще всего запрашивают белого медведя из России

Также зооучреждения интересуют амурский тигр и дальневосточный леопард

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские белый медведь, а также амурский тигр и дальневосточный леопард больше всего интересуют зоопарки и питомники разных стран с точки зрения пополнения коллекции. Об этом рассказала в интервью ТАСС гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Все хотят, конечно, белого медведя, для них это самый красивый, самый ценный зверь. Амурский тигр, дальневосточный леопард. Из птиц - рыбный филин, он есть у нас в зоопитомнике, и мы этим гордимся. Пока размножение у нас не получилось, но пары уже состоялись, поэтому ждем приплода", - сказала Акулова.

Она отметила, что такой обмен возможен при выполнении всех необходимых условий для содержания этих редких животных со стороны зооучреждения в другой стране.

По ее словам, Бразилия активно начала сотрудничать с Россией в рамках Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Также в списке стран, с которыми ведется обмен, Чехия, Иран, Ирак, Китай и другие.

