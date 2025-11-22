Глава Росархива: вопрос об участии СССР в убийстве Кеннеди закрыт

Андрей Артизов отметил, что рассекречивание в январе новых американских документов, связанных с гибелью 35-го президента Соединенных Штатов, было сделано скорее из-за внутриполитической борьбы в США

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вопрос об участии СССР в убийстве президента США Джона Кеннеди сегодня закрыт, что подтверждают опубликованные Росархивом документы о связях предполагаемого убийцы президента Ли Харви Освальда с Советским Союзом из ранее недоступных российских архивов. Об этом в годовщину убийства американского президента ТАСС рассказал глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.

"Как известно, в январе этого года [президент США Дональд] Трамп рассекретил новые американские документы, связанные с убийством Кеннеди. Этот шаг сделан не во имя научно-исторического познания прошлого, скорее, поступок объясним внутриполитической борьбой в США. Будут ли другие такие шаги - предсказать сложно. Что касается советской стороны, то благодаря нашему сборнику можно поставить точку в вопросе о роли СССР в этом деле", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности окончательного разъяснения дела после недавней публикации документов в США и РФ.

Глава ведомства напомнил, что, несмотря на начавшуюся после убийства медийную "кампанию по выявлению и разоблачению международного коммунистического заговора", американское высшее руководство "осознавало необходимость сохранения деловых взаимоотношений с СССР". "Уже вечером 23 ноября Госдеп выпустил первое официальное заявление о непричастности Советского Союза, Кубы или какой-либо иной страны к убийству президента США", - отметил он.

Артизов рассказал, что благодаря подготовленному Федеральным архивным агентством сборнику "широкой публике впервые представлен комплекс ранее неопубликованных документов, отложившихся в отечественных архивах", которые раскрывают подробности пребывания Ли Харви Освальда в Советском Союзе. В их числе - анкета Освальда на получение визы для въезда в СССР, ходатайство о приеме в гражданство, письмо в посольство США с просьбой о возвращении на родину.

Глава Росархива уточнил, что большинство представленных в сборнике "Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения" документов ранее находились на закрытом хранении в Архиве Президента Российской Федерации (бывшем архиве Политбюро ЦК КПСС - прим. ТАСС) и лишь недавно поступили в Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), а некоторые сведения "предоставлены коллегами" из Центрального архива КГБ Белоруссии.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук одиночки Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и использованными гильзами.