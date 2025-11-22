В Якутии проезд по Ленскому мосту будет бесплатным для пассажирских автобусов

Основной этап строительства стартовал в октябре 2024 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проезд по мостовому переходу через реку Лену в Якутии будет бесплатным для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

"Платным мост будет только для грузового транспорта, для легковых автомобилей и пассажирских автобусов проезд будет бесплатным. Экономическая модель рассчитана таким образом, чтобы покрывать расходы исключительно за счет грузопотока и транзитных перевозок, при этом не создавая дополнительной нагрузки на жителей региона. Мы изначально исходили из принципа: мост - это инфраструктура для жизни, а не коммерческий барьер, он обеспечит круглогодичное сообщение и ускорит экономическое развитие Якутии", - сообщил Николаев.

Основной этап строительства стартовал в октябре 2024 года, когда была устроена первая буронабивная свая на левом берегу.

"Работы по строительству Ленского моста идут согласно утвержденному графику. Сегодня на обеих сторонах реки Лены развернута крупная строительная инфраструктура - работают бетонные заводы арктического исполнения, технологические площадки, сотни специалистов и десятки единиц техники, - отметил глава региона. - Мы полностью сохраняем целевой срок завершения строительства - 2028 год. Это зафиксировано в проекте и подтверждено правительством России. В следующем году планируем приступить к монтажу пролетных строений и устройству русловых опор с применением коффердамов".

Мост включен в нацпроект "Инфраструктура для жизни" и является ключевым объектом развития транспортной инфраструктуры республики и всей страны. Он позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем и свяжет федеральные автомобильные дороги "Лена" и "Колыма" с автодорогой "Вилюй", то есть фактически Восточную часть России с побережьем Охотского моря. Создаваемый транспортно-логистический узел свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной виды транспорта и создаст каркас для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке.