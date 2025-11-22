Акулова: белые медведи могут размножаться в теплых странах

Животные могут соединяться два раза в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Белые медведи из России преуспели в размножении в непривычном для себя климате Бразилии. Об этом в интервью ТАСС сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Мы ездили в Бразилию, где живут два белых медведя из Казани. И до того, как мы приехали, у всех были вопросы: вроде температура не та, климатические особенности другие. Но, как оказалось, есть очень важный эффект. Все говорят о потеплении, о таянии льдов, а сейчас в Бразилии размножились белые медведи", - сказала Акулова.

Причем, по ее словам, оказалось, что они могут соединяться два раза в год. "Не один раз, как наши белые медведи на севере и в Москве, а и в нашу весну, и в местную весну. То есть, есть надежда, что, если даже будет потепление, белый медведь будет себя хорошо чувствовать даже при таких условиях. Об этом будет написана целая научная статья нашими коллегами из Казани и Бразилии", - добавила она.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 23 ноября в 09:00 мск.