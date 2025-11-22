В Якутии будут развивать БПЛА для доставки медикаментов в отдаленные поселения

Глава региона Айсен Николаев назвал развитие беспилотной авиации в отношении экстренной доставки медикаментов одной из ключевых целей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев назвал развитие беспилотной авиации в отношении экстренной доставки медикаментов в отдаленные арктические поселки одной из ключевых целей. Таким мнением он поделился в ходе интервью ТАСС.

"Возможность экстренной доставки медикаментов в отдаленные арктические поселки - это не просто перспектива, а одна из наших ключевых целей. Когда речь идет о спасении человеческой жизни, счет идет на минуты. Беспилотник сможет за час доставить в фельдшерский пункт ампулу с жизненно важным препаратом или партию вакцин, на что у традиционного транспорта ушли бы сутки, а то и больше. Это не вопрос удобства, это вопрос спасения жизней", - сообщил Николаев.

По его словам, в данный момент БПЛА широко применяется в мониторинге за состоянием ЛЭП, паводковой ситуацией, лесными пожарами. "Для региона с нашими огромными расстояниями, суровым климатом и сложной транспортной логистикой дроны станут настоящим прорывом. Они способны преодолевать бездорожье, работать в сложных метеоусловиях и доставлять грузы туда, куда сегодня можно добраться только вертолетом", - сказал Николаев.

В 2025 году Якутия запустила пилотный проект по доставке малогабаритных грузов "Воздушная переправа" с применением дронов. "[Проект] продемонстрировал новые возможности логистики для жителей, бизнеса и республики в целом. Так, Якутия стала первым регионом, организовавшим регулярные рейсы БПЛА между населенными пунктами. 13 ноября, в День инноваций Республики Саха (Якутия), стартовал второй этап проекта. Почему именно сейчас? Потому что период ледостава - один из самых сложных для транспортного сообщения, так как традиционные пути переправы либо недоступны, либо сопряжены с высокими рисками", - добавил глава региона.