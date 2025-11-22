Московский зоопарк ищет манулу Тимофею невесту "редкой крови"

Специалисты учреждения посещают различные питомники и заповедники, изучают потенциальных невест

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Манулу Тимофею из Московского зоопарка надеются найти "редкой крови" невесту, рассказала в интервью ТАСС гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Мы в поиске, ищем ему невесту. <...> Мы надеемся, что нам удастся ему привезти какой-то редкой крови невесту, чтобы у нас были замечательные здоровые котята", - сказала Акулова.

Она отметила, что специалисты учреждения посещают различные питомники и заповедники, изучают потенциальных невест, проводят мониторинг.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 23 ноября в 09:00 мск.