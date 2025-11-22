Капитан Зорченко: фрегат "Паллада" помогает укреплению отношений России и Китая

Николай Зорченко отметил теплую встречу экипажа китайской стороной в порту города Далянь

Редакция сайта ТАСС

ДАЛЯНЬ /Китай/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Легендарный российский парусный фрегат "Паллада" способствует укреплению отношений между РФ и Китаем. Об этом корреспонденту ТАСС заявил капитан судна Николай Зорченко.

"Прибытие "Паллады" в Далянь, наше присутствие на китайских берегах, наше общение с китайскими товарищами - это показатель возросших, хороших отношений, [поддерживаемых] между Россией и Китаем, между китайцами и россиянами. И я, просто как человек, как моряк, рад, что наш корабль, наш экипаж тоже вносит свою маленькую лепту в укрепление отношений между двумя странами", - подчеркнул Зорченко, комментируя прибытие "Паллады" в порт города Далянь (провинция Ляонин, северо-восток КНР).

Капитан также отметил, что Китай - далеко не единственная страна Восточной Азии, которую посетило его судно. В частности, 15 августа, в день освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, оно зашло в порт города Чондин (Чхонджин) в КНДР.

"Это было знаковое событие: 80-летие освобождения Кореи от японских захватчиков. 15 августа - это национальный праздник, как у нас говорится, "со слезами на глазах". В этот момент мы были очень тепло встречены и корейской общественностью, и корейским руководством, и корейскими властями", - рассказал Зорченко.

Он уточнил, что в ходе своего пребывания в КНДР команда "Паллады" отдала дань уважения героям освободительной борьбы, посетив памятник погибшим советским воинам. "Все эти три дня мы были окружены заботой и вниманием корейской стороны, что само по себе оставило очень сильное, благоприятное впечатление", - добавил он.

"Паллада" - российское парусное судно, принадлежащее Дальрыбвтузу - образовательному учреждению, подведомственному Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство), представители которого первыми встретили фрегат в Китае. За 36 лет службы он совершил три кругосветных плавания, побывал в девяти трансокеанских походах, в водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. За эти годы на его борту прошли подготовку более 15 тыс. курсантов. 24 ноября фрегат покинет Далянь, а ориентировочно 6 декабря прибудет в родной порт Владивосток.