В Подмосковье сохранили около 80% беременностей с угрозой выкидыша

Свыше 18 тыс. женщин с угрозой прерывания беременности проходили стационарное лечение в регионе за последний год

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. женщин с угрозой прерывания беременности проходили стационарное лечение за последний год. Благодаря оказанной медицинской помощи около 80% беременностей удалось сохранить, об этом сообщил в интервью ТАСС зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

"За последний год у нас более 18 тыс. женщин были на стационарном лечении с угрозой прерывания беременности. Из них более 15 тыс. случаев завершились сохранением. Это говорит о том, что своевременное и эффективное лечение позволило сохранить более 80% беременностей с угрозой выкидыша", - сказал Забелин.

В пресс-службе регионального Минздрава добавили, что в Московской области выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным: работают 23 роддома, шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.

Кроме того, подробная информация о системе родовспоможения в Московской области представлена на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".

