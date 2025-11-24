Интервью

Зампред правительства Подмосковья: в госклиниках число абортов сократилось вдвое

Заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в интервью ТАСС рассказал о модернизации медицинских учреждений, профилактике абортов и средней зарплате врачей в Подмосковье

Дарья Дементьева

Максим Забелин © Артем Геодакян/ ТАСС

— Максим Васильевич, над какими крупными проектами в сфере здравоохранения сейчас ведется работа в Подмосковье? Есть ли подобные областному детскому центру им. Леонида Рошаля?

— Сейчас в Балашихе реализуем действительно уникальный для Подмосковья проект — строим многопрофильный высокотехнологичный стационар на более чем 1 тыс. коек. Это будет современный медицинский центр, который откроется в конце 2028 года и станет опорным для всего восточного сектора области, где проживает около 1,3 млн человек. Он будет включать в себя 26 профильных отделений, среди которых консультативно-диагностический центр мощностью до 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, отделения нейрохирургии и травматологии. То есть пациенты смогут получать медицинскую помощь в одном месте, от консультации врача до проведения высокотехнологичной операции.

Параллельно приступили к реализации аналогичного проекта в Мытищах. Этот объект закроет потребности северо-восточного сектора Подмосковья в высокотехнологичной медицинской помощи, включая работу регионального сосудистого центра, оказание помощи в сфере акушерства, гинекологии, а также экстренной травматологии и хирургии. Один из акцентов сделан на развитии акушерско-неонатальной помощи — стационар будет включать современный перинатальный центр, рассчитанный на самые сложные случаи, в том числе помощь детям весом от 500 г.

— Как в регионе обстоят дела с ремонтом действующих медицинских учреждений?

— Мы подошли к программе модернизации комплексно: обновляем не отдельные корпуса или отделения, а целостно меняем условия, в которых лечатся пациенты и работают врачи. Это масштабная программа до 2030 года, и она включает капитальные ремонты, переоснащение современным медицинским оборудованием и изменение организации пространства, чтобы учреждения соответствовали самым современным стандартам.

Только в этом году мы открываем после капремонта 20 объектов, 5 уже открыто. В 2026 году планируем обновить еще 27 медицинских учреждений — 8 поликлиник и 19 стационаров в ряде крупных округов

Мы понимаем, что любые ремонты создают временные неудобства. Но в результате пациенты смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

— Успевает ли система здравоохранения за ростом населения в Подмосковье? Хватает ли всем своевременной помощи?

— Подмосковье динамично развивается, и для этого необходимо развивать систему здравоохранения региона. Сейчас уже 26 округов полностью обеспечены поликлиниками, и это действительно серьезный результат. Потребность, которую нам необходимо закрыть, — около 10,5 тыс. посещений в смену. Для этого мы строим новые объекты здравоохранения, внедряем цифровые решения и привлекаем на работу новых специалистов.

Один из важных элементов — это проекты комплексного развития территорий. Когда застройщики возводят новые микрорайоны, они одновременно создают и социальную инфраструктуру. Благодаря этому уже в 2025–2027 годах планируется ввод около 20 новых объектов мощностью более 10 тыс. посещений в смену.

— Каково процентное соотношение обеспеченности населения Московской области поликлиниками?

— Сегодня в регионе работает более 400 поликлиник общей мощностью около 140 тыс. посещений в смену. Это серьезный ресурс, но наша основная задача, чтобы медицинская помощь была доступна каждому, кто в ней нуждается. Для этого в первичном звене мы активно внедряем цифровые сервисы. Это, к примеру, телемедицинские консультации — только за этот год было проведено более 4 млн консультаций.

Также активно используем голосовой помощник на основе ИИ — робота Светлану. Она звонит пациентам перед визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись. Эта опция позволяет нам лучше контролировать расписание, так как в случае отмены на освободившееся время может записаться другой пациент. Всего с начала этого года робот Светлана напомнила пациентам о записи к врачу более 1,7 млн раз, из них почти 585 тыс. человек подтвердили или отменили запись.

Еще у нас есть чат-бот Денис в Telegram, он проводит опрос о состоянии здоровья пациентов и предлагает записать к нужному врачу, а анамнез автоматически заносится в карту. Специалисту не надо тратить время на заполнение документов. Так, с начала запуска сервиса собрано более 800 тыс. анамнезов. Мы понимаем, что жители часто сравнивают подмосковную медицину с московской, и для нас это хороший стимул.

— То есть сейчас медицина в Подмосковье немного уступает московской?

— Я бы не сказал, что уступает. По доступности, оснащенности, качеству услуг мы находимся примерно на одном уровне. Мы не только перенимаем лучшие практики, но и создаем собственные, которые работают на благо врачей и пациентов. Важно, что жители видят реальные изменения.

За последние годы подмосковная медицина серьезно изменилась: новые здания, современное оборудование, цифровизация. Поэтому я всегда говорю жителям — не откладывайте визит к врачу, приходите в наши поликлиники и больницы

Мы постоянно работаем над улучшением сервиса. Да, Москва — это огромная система с большими ресурсами, но мы многое сделали, чтобы подмосковная медицина стала современной, технологичной и удобной.

— Одна из главных тем — демография. Что делается в системе здравоохранения Московской области для ее развития?

— В Подмосковье за последние годы выстроена одна из лучших систем родовспоможения России. У нас беспрецедентно низкие показатели младенческой смертности. За прошлый год она составляла 3,3−3,4 промилле. Сейчас она еще меньше — около трех. Добиваться таких показателей удается благодаря сильной научно-технической базе и слаженной работе команды. В Подмосковье работает НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров, каждый со своей узкой специализацией.

Каждый год в Подмосковье рождается более 4,2 тыс. недоношенных детей, и 97% из них удается спасти, включая 92% малышей с экстремально низкой массой — это новорожденные весом от 500 г. За такими результатами стоит труд большой команды профессионалов.

— Какие показатели по прерыванию беременности демонстрирует регион?

— Это тоже одно из важных направлений нашей работы в демографической политике. За последний год у нас более 18 тыс. женщин были на стационарном лечении с угрозой прерывания беременности. Из них более 15 тыс. случаев завершились сохранением. Это говорит о том, что своевременное и эффективное лечение позволило сохранить более 80% беременностей с угрозой выкидыша. Параллельно мы уделяем большое внимание работе по сокращению числа абортов по желанию женщины. Так, в женских консультациях проводятся беседы с женщинами о репродуктивном выборе, соблюдается "неделя тишины", когда направление на аборт выдается не ранее 48 часов при сроке 4–7 недель беременности и не ранее 7 дней при сроке 8–9 недель.

В результате за 9 месяцев этого года из 2 057 женщин, пришедших на аборт, на учет по беременности встали 1 153 пациентки. То есть почти 60% женщин, планировавших аборт, изменили свое решение и сохранили беременность. Однако это касается государственных учреждений. Тем временем в частных клиниках не проводится профилактическая работа. Общественный аудит показал, что многие не соблюдают необходимый стандарт. Например, нет консультации с психологом, нет "недели тишины". Это, конечно, недопустимо — будем работать с коллегами. Более того, в Подмосковье лицензии на искусственное прерывание беременности имеют 222 частные организации, однако в 214 из них — а это 96% — аборты выполняют в амбулаторных условиях без полного алгоритма оказания помощи, что создает риски для жизни женщин.

— Около трети врачей Подмосковья пользуются в работе нейросетями. Насколько это эффективно?

— Сегодня искусственный интеллект уже стал в медицине не чем‑то экспериментальным, а полноценным инструментом, который помогает врачу в его ежедневной работе. Но я всегда подчеркиваю: технология не заменяет специалиста, она лишь усиливает возможности врача, снимает рутину и высвобождает время.

Мы активно внедряем решения, которые позволяют врачу работать быстрее и точнее. Например, система голосового ввода протоколов УЗИ. Врач проводит исследование, а параллельно его речь автоматически распознается и заносится в электронном виде в медкарту. С начала года таким образом обработано почти 900 тыс. исследований. Это экономия сотен часов рабочего времени, которые врач может направить на пациентов.

Кроме того, в регионе работает ИИ‑система для анализа изображений — рентгеновских, флюорографических, маммографических. Ежегодно она помогает в расшифровке около 1 млн изображений. Система не ставит диагноз, но отмечает зоны, которые требуют внимания, помогает избежать пропусков и ускоряет процесс описания. Наше видение простое: врач будущего — это не тот, кто заменен машиной, а тот, кто умеет грамотно использовать цифровые инструменты. И мы уже сегодня готовим систему здравоохранения к этому будущему.

— Есть ли дефицит медицинских кадров в Подмосковье или меры поддержки для привлечения врачей помогают решать этот вопрос?

— Кадровый вопрос — он всегда злободневный. У нас растут новые микрорайоны, увеличивается численность населения, строятся новые объекты, в которые нужны медики. И для их привлечения и поддержки в Подмосковье создан целый комплекс программ. Часть из них направлена на решение жилищного вопроса, другая включает денежные выплаты. Но важна ведь и зарплата. За девять месяцев этого года средняя месячная зарплата врачей составила 164,5 тыс. рублей, среднего медицинского персонала — 90,5 тыс. рублей, младшего — более 84 тыс. рублей. Эти цифры позволяют нам конкурировать за специалистов и удерживать опытные кадры.

Добавлю, что врачи видят, что регион последовательно инвестирует в медицину: строит, ремонтирует, внедряет технологии, поддерживает коллективы. Это создает ощущение доверия и уверенности в будущем, стабильности. У Подмосковья сегодня есть все, чтобы быть привлекательным местом работы для врачей и медсестер.