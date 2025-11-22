В Киеве протестующие потребовали арестовать Ермака

Демонстранты собираются выходить на Площадь независимости каждую субботу, пока глава офиса Владимира Зеленского "не окажется за решеткой"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Митинг с требованием отставки и ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, подозреваемого в коррупции, проходит в центре Киева на Площади независимости. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Протестующие заявили, что будут выходить на площадь каждую субботу в полдень по местному времени, пока Ермак, по их словам, "не окажется за решеткой". Участники митинга призывают граждан по всей Украине организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность", "Голос", а также партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать коалицию в парламенте с участием оппозиции. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.