В ГД внесут законопроект о борьбе с "бабушкиной схемой" с квартирами

Документ призван решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующим оспариванием сделки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" (СР) на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, призванный решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующим оспариванием сделки (в СМИ подобные случаи получили название "бабушкина схема"). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СР, комментируя инициативу замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не отдавать продавцам квартиры обратно, пока они не вернут деньги покупателю.

"У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе", - сказали в пресс-службе, отметив, что авторами документа выступят председатель "Справедливой России" Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее Миронов вместе с замруководителя фракции Яной Лантратовой направил письмо на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с предложением внедрить механизм защиты от мошенничества при продаже единственного жилья, предполагающий совершение сделок через эскроу-счет. Депутаты предложили установить предельные тарифы на открытие и ведение эскроу-счетов, чтобы исключить их чрезмерное удорожание для добросовестных участников рынка. При этом предлагалось поэтапное внедрение данного механизма - сначала в пилотных регионах, затем по всей стране. По словам Лантратовой, этот подход не ограничит свободу сделок, но добавит время, защиту и возможность передумать.