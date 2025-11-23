Акулова: панда Катюша ценна для размножения благодаря взрослению с мамой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский зоопарк ведет переговоры, чтобы оставить у себя панду Катюшу, но пока подобных прецедентов в мире не было. Обычно в четырехлетнем возрасте этих животных отдают Китаю, рассказала в интервью ТАСС гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Что касается ее будущего, конечно, мы мечтаем, чтобы она осталась у нас. Но по соглашению, которое у нас между Россией и Китаем, мы должны ее передать в четыре года. Хотим ли мы, чтобы осталась? Да, хотим. Возможно это? Не знаю. Мы будем пытаться, но насколько у нас это получится, не знаю, пока прецедента такого не было, и все детеныши в четыре года либо до четырех лет уезжали в Китай", - сказала Акулова.

Она уточнила, что в дальнейшем в Китае этих животных распределяют по природоохранной программе в зоопарк или центр разведения для размножения и продолжения рода. При этом гендиректор подчеркнула, что Катюша - очень ценная для размножения особь, так как мама Диндин сама воспитывала ее и научила всему, а люди в этот процесс не вмешивались. Акулова также отметила умственные способности юной панды.

"Катюшу киперы не учили ветеринарным тренингам, она всему научилась от мамы. Пока Диндин выполняла тренинги - лапку давала, вставала, садилась на весы, она это все наблюдала и потом самостоятельно начала участвовать в этих тренингах, естественно, за вкуснятину <...>. Какая наблюдательность, память, <...> сейчас она уже выполняет тренинги на раз-два. Очень умная", - сказала Акулова.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют дипломатией панд. Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Ее родители, самец Жуи и самка Диндин, приехали в столицу РФ в 2019 году в рамках китайской "панда-дипломатии" на 15 лет.