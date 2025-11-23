Акулова рассказала, как определить готовность животных к зиме

В Московском зоопарке в зимнюю спячку уходят только 2-3% обитателей от всей коллекции

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский зоопарк в настоящее время завершает приготовления к зиме. Готовность же его обитателей можно определить по их "шарообразности", пошутила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Сейчас мы готовимся к зиме достаточно активно, уже завершающий этап. Мы проверяем климатические условия, исправность шиберов и других приспособлений, подстилку кому-то побольше даем. Как говорят киперы, можно определить готовность к зиме по шарообразности зверя", - сказала Акулова в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что в зимнюю спячку в зоопарке уходит только 2-3% от всей коллекции. "Для животных нет плохой погоды, некоторые даже становятся более активны в заморозки. Части из них особенно нравится, когда выпадает снег. Есть животные, которые любят дождь - наши сурикаты, и даже львы, хотя кошачьи обычно прячутся от воды. <...> Поэтому всех ждем, и наши питомцы ждут", - добавила она.

