Ситуацию на Белгородском водохранилище после атак ВСУ урегулировали за пять дней

Обстрелы не повлияли на систему снабжения

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Белгородское водохранилище после повреждения плотины в результате ударов ВСУ удалось спасти, критическую ситуацию удалось стабилизировать за пять суток. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В течение пяти суток критическая ситуация была решена. <...> Уровень воды у нас не снижается. <...> Два раза в день я докладываю. Поэтому мы не видим на сегодняшний день угрозы, водохранилище спасли", - сказал глава региона.

По его словам, атаки ВСУ на водохранилище не повлияли на систему снабжения, но "определенный дискомфорт" создали. Гладков отметил работу белгородских властей, водителей, техников, руководителей предприятий, которые поставляли материалы для восстановления.

Ранее сообщалось, что 25 октября плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате атаки ВСУ. Жителям Белгородской области, проживающим в зоне риска подтопления, предложили выехать в пункты временного размещения (ПВР). На плотине был поврежден донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные попуски воды ниже водохранилища, и нарушена герметичность обоих сегментных затворов.