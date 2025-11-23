Чат-бот Минздрава Подмосковья обработал более 800 тыс. анамнезов пациентов

Также в регионе активно используется голосовой помощник на основе ИИ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Чат-бот Минздрава Московской области Денис в Telegram при онлайн-записи на прием к врачам собирает анамнез, который автоматически попадает в карту пациента. С начала 2025 года сервис собрал свыше 800 тыс. анамнезов, сообщил в интервью ТАСС зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

"У нас есть чат-бот Денис в Telegram, он проводит опрос о состоянии здоровья пациента и предлагает записать к нужному врачу, а анамнез автоматически заносится в карту пациента. Специалисту не надо тратить время на заполнение документов. Так, с начала запуска сервиса им собрано более 800 тыс. анамнезов", - сказал Забелин.

Он добавил, что также в регионе активно используется голосовой помощник на основе ИИ - робот Светлана. Она звонит пациентам перед визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись.

"Эта опция позволяет нам лучше контролировать расписание, так как в случае отмены на освободившееся время может записаться другой пациент. Всего с начала этого года робот Светлана напомнила пациентам о записи к врачу более 1,7 млн раз", - сказал Забелин.

