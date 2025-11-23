Стармера следующим премьером Британии видят 9% опрошенных британцев

Газета The Mail on Sunday написала со ссылкой на неназванных членов Лейбористской партии о риске того, что он может покинуть пост в 2026 году

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Всего 9% британцев считают, что Кир Стармер сможет сохранить пост премьер-министра Соединенного Королевства после следующих выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного британским агентством лорда Эшкрофта с 13 по 17 ноября среди почти 5,2 тыс. человек.

Как показал социологический замер, самые большие шансы возглавить правительство - у лидера правопопулистской партии Reform UK, одного из идеологов Brexit Найджела Фаража - 30%. За лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок готовы отдать свои голоса лишь 5% респондентов. При этом 30% вообще не знают, кто мог бы стать премьером после выборов, которые должны пройти в 2029 году. Еще 26% уверены, что кабинет на Даунинг-стрит, 10 должен занять совершенно другой человек.

Тот же опрос показал, что за Reform UK сейчас намерены проголосовать 17% опрошенных, за консерваторов - 13%, за правящую Лейбористскую партию - 12%, столько же, сколько за партию "зеленые". Партия "Либеральные демократы" может рассчитывать на поддержку всего 7% избирателей.

Отвечая на вопрос об ожиданиях по поводу бюджетного послания, с которым 26 ноября должна выступить глава Минфина Рейчел Ривс, 68% респондентов выразили уверенность, что их экономическое положение после этого улучшится. Противоположного мнения придерживаются лишь 2% респондентов.

В этой связи газета The Mail on Sunday написала со ссылкой на неназванных членов Лейбористской партии о риске того, что Стармер может потерять власть по итогам региональных выборов, намеченных на май 2026 года.

Как заявил в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, лейбористы пришли к власти в июле 2024 года с большими планами поправить дела и во внешней, и во внутренней политике, но эти желания "совершенно не совпали с их возможностями". Дипломат обратил внимание на то, что правительство столкнулось с дырой в бюджете от £20 млрд до £50 млрд ($26-65 млрд), что "мешает взяться за какие-то более серьезные проекты и дела".