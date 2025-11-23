Журналисты из Африки посетили Кремль и Красную площадь

Вечером 23 ноября для африканских журналистов ТАСС проведет прощальный ужин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники 10 африканских информагентств в последний день программы пресс-тура "ТАСС - Африка: путь дружбы" посетили с экскурсией Музей Московского Кремля и Красную Площадь, передает корреспондент ТАСС.

Для африканских гостей 23 ноября была организована обзорная автобусная экскурсия по столице России. В ходе осмотра города сотрудники информагентств Африки посетили комплекс зданий Кремля, увидели Царь-пушку, Царь-колокол и побывали в Успенском соборе, где смогли задать вопросы о культурных и религиозных особенностях России.

Вечером 23 ноября для африканских журналистов ТАСС проведет прощальный ужин. Таким образом, программа пресс-тура завершится, и 24 ноября представители СМИ Африки отправятся домой.

22 ноября африканские журналисты в сопровождении команды ТАСС еще были в Петербурге и посетили Академию Штиглица и Эрмитаж.

О пресс-туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В пресс-туре принимают участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, ДРК, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посетили ключевые достопримечательности, музеи и университеты трех городов; побеседовали с представителями вузов, СМИ и власти.