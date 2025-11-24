ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Аэропорт Вильнюса возобновил работу

Структуры управления полетами полагали, что закрытие продлится до трех часов, но процесс затянулся
01:15

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу в обычном режиме после закрытия почти на шесть часов из-за обнаружения в небе воздушных шаров контрабандистов. Об этом сообщил национальный центр управления кризисами.

"Ограничения на движение воздушных судов в столичном аэропорту были отменены в 0:25 (01:25 мск - прим. ТАСС)" - говорится в сообщении. Из-за угрозы безопасности гражданской авиации аэропорт был закрыт в 18:55 (19:55 мск) воскресенья. Структуры управления полетами полагали, что закрытие продлится до трех часов, но процесс затянулся.

Вильнюсский международный аэропорт с октября закрывается периодически из-за того, что в его контрольной зоне появляются запущенные с территории Белоруссии метеозонды с контрабандой сигарет. Последний раз это произошло в четверг.

Литва из-за этих проблем 29 октября приняла решение на месяц закрыть границу с Белоруссией. Она была открыта 20 ноября после нормализации ситуации с нарушением воздушных границ. Однако в Вильнюсе заявили, что будут следить за ходом событий и могут вновь границу закрыть. 

