В ОП указали на необходимость обсуждать зацепинг в школах

Также нужно усиливать контроль на транспорте, в том числе с помощью ИИ, считает зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проблему зацепинга надо решать разъяснением опасности экстремального хобби с помощью информационных материалов в школах, а также усилением контроля за транспортной инфраструктурой, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

"Эта проблема существовала и в Советском Союзе, и сейчас. Я думаю, вопрос надо решать в двух направлениях. С одной стороны, это пропаганда, то есть разъяснение детям опасности этого явления еще в школе. Второе - это усиление транспортной безопасности", - сказал Холодов.

Он отметил, что для школ надо создавать специальные информационные материалы, а контроль на вокзалах, железнодорожных путях, трамвайных линиях и других популярных у зацеперов местах усиливать "на должном уровне". "Это более перспективное направление с применением камер, искусственного интеллекта и прочего", - сказал Холодов.

Он также отметил, что можно еще продумать и "юридическую составляющую". "То есть, условно говоря, обнаружили зацепера на железной дороге - состав останавливается, а убытки предъявляются родителям для возмещения ущерба", - пояснил Холодов.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" направили обращение главе РЖД Олегу Белозерову, в котором предложили использовать датчики движения, специальные покрытия и защитные сетки для пресечения несанкционированного доступа на крыши поездов. Также они предлагают проверить состояние существующих ограждений и барьеров, проанализировать конструктивные особенности эксплуатируемых поездов и "разработать рекомендации по модернизации конструкций, минимизирующих риск травматизма".

С начала 2025 года жертвами зацепинга только в Москве стали около 30 человек, в Подмосковье в результате экстремального хобби погибли 11 человек в возрасте от 11 до 17 лет. Детей не останавливает даже гибель или сильное травмирование их друзей - они все равно продолжают подвергать свою жизнь риску.