В МВД рассказали о наказании за аферы с повторными выплатами по ОСАГО

Подобные виды мошенничества могут повлечь за собой лишение свободы сроком до пяти лет, а также штраф в размере до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до 300 тыс. рублей грозит за аферы с повторными выплатами по ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Все это [мошенничество с повторными выплатами] подпадает под диспозицию ст. 159.5 УК РФ и грозит штрафом до 300 тыс. рублей или лишением свободы сроком до пяти лет", - сказали в пресс-центре.

В МВД пояснили, что одна из наиболее актуальных мошеннических схем с полисом ОСАГО заключается в повторных выплатах. Так, мошенники один и тот же случай оформляют сразу в нескольких страховых, подавая заявки на компенсацию в разные компании. Бывает и так: водитель уже получил деньги за ремонт, но машину не чинит. Через пару месяцев он "находит" те же повреждения в новой аварии и снова получает выплату.