В Подмосковье 96% частных клиник проводят аборты, не имея всего алгоритма помощи

Как уточнили в региональном минздраве, в некоторых клиниках не проводят профилактическую работу, направленная на снижение числа абортов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 220 частных клиник Московской области имеют лицензии на искусственное прерывание беременности, из них 96% не соблюдают полный алгоритм оказания помощи, что создает риски для жизни и здоровья женщины. Об этом сообщил в интервью ТАСС зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

"В Подмосковье лицензии на искусственное прерывание беременности имеют 222 частные организации, однако в 214 из них - а это 96% - аборты выполняют в амбулаторных условиях без полного алгоритма оказания помощи, что создает риски для жизни женщин", - сказал он.

Как уточнили в региональном минздраве, в ряде частных клиник не проводится профилактическая работа, направленная на снижение числа абортов. Организации не организуют консультации с психологом и не соблюдают "неделю тишины" перед процедурой прерывания беременности.

В конце лета этого года стало известно, что Мособлдума разработала законопроект, направленный на профилактику абортов. Предполагается, что в законе будут прописаны меры по предупреждению искусственного прерывания беременности на территории региона. В частности, это создание центров медико-социальной поддержки женщин, обязательное консультирование с психологом, юристом, информирование обо всех мерах поддержки, демонстрация сердцебиения эмбриона и другие меры. Ранее сообщалось, что законопроект будет рассмотрен в рамках осенней сессии.

