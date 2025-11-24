В Приангарье восстановили движение на участке федеральной трассы

Ограничение действовало для большегрузного и общественного транспорта

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, перекрытое для большегрузов и общественного транспорта из-за непогоды, восстановлено. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

"Движение автотранспорта в Тайшетском районе полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция утром 24 ноября ограничила движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тайшетском районе из-за непогоды. Ограничение действовало для большегрузного и общественного транспорта.

По данным Иркутского УГМС, в регион пришло похолодание. Температура воздуха 24 ноября составила местами до минус 9 градусов, прошел мокрый снег, метель, гололед образовался на дорогах.