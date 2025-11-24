В Подмосковье заявили, что голосовой ввод протоколов УЗИ сэкономил врачам время

Зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин подчеркнул, что также в регионе работает ИИ система для анализа изображений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Цифровые решения позволяют врачам Московской области работать быстрее и точнее. В частности, с помощью голосового ввода протоколов УЗИ с начала года обработано около 900 тыс. исследований, это помогло сэкономить медикам сотни рабочих часов, сообщил в интервью ТАСС зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Читайте также

Зампред правительства Подмосковья: в госклиниках число абортов сократилось вдвое

"Мы активно внедряем решения, которые позволяют врачу работать быстрее и точнее. Например, система голосового ввода протоколов УЗИ. Врач проводит исследование, а параллельно его речь автоматически распознается и заносится в электронном виде в медкарту. С начала года таким образом обработано почти 900 тыс. исследований. Это экономия сотен часов рабочего времени, которые врач может направить на пациентов", - рассказал Забелин.

Он добавил, что также в регионе работает ИИ-система для анализа изображений - рентгеновских, флюорографических, маммографических. Нейросеть помогает в расшифровке исследований - благодаря ей обработано уже около 1 млн файлов.

"Система не ставит диагноз, но отмечает зоны, которые требуют внимания, помогает избежать пропусков и ускоряет процесс описания", - дополнил зампред правительства.