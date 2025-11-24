В Новосибирске поврежденный из-за ДТП вход в метро возобновил работу

Станция работает в обычном режиме

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Новосибирский метрополитен открыл вход на станции "Золотая Нива", который в выходные пострадал из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

В воскресенье легковой автомобиль врезался во входные двери станции, пробил их и скатился вниз по ступеням. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность водителя.

"Открылся пятый вход на станции "Золотая Нива", который пострадал 23 ноября в результате ДТП. Накануне поврежденные конструкции были демонтированы спасателями, а сам вход закрыт. Совместными усилиями служб метрополитена ремонт входа был произведен в кратчайшие сроки и пассажиры могут им пользоваться", - рассказали в метрополитене.

Там уточнили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, станция работает в обычном режиме.