В порту Стамбула не объяснили причину отказа на заход Astoria Grande

Ситуации, когда круизные суда не заходят в порт, происходят часто у всех круизных компаний, отметили в судоходной компании "Аквилон"

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти порта Стамбула не объяснили судовладельцу лайнера Astoria Grande свое решение о недопуске судна на швартовку. Об этом ТАСС сообщили в судоходной компании "Аквилон", которая является генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande.

В прошлый четверг власти порта Стамбула не предоставили разрешение на швартовку лайнера, судно не смогло зайти в порт в рамках завершения двухнедельного круиза и проследовало обратно в Сочи по расписанию. Всего на борту лайнера было 620 пассажиров. Судовладелец вернул пассажирам стоимость не состоявшихся в Стамбуле экскурсий.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что другой рейс Astoria Grande с пассажирами на борту получил разрешение на заход в стамбульский порт.

"Администрация порта Стамбула не объяснила свое решение судовладельцу. У нас нет никакой официальной информации", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что ситуации, когда круизные суда не заходят в порт, происходят часто у всех круизных компаний. Обычно это связано с погодными условиями, пояснили в пресс-службе.

Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. Лайнер совершает еженедельные морские круизы из Сочи с июля 2022 года.