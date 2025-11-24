На Урале оставили в силе приговор осужденной за убийство опекаемого ребенка

По данным следствия, опекун избила ребенка металлической ложкой для обуви, затем положила в ванну с холодной водой и утопила, а после спрятала тело и заявила о пропаже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Защите Вероники Наумовой, приговоренной к 24 годам лишения свободы за убийство малолетнего опекаемого ребенка в Екатеринбурге, и ее племянника Даниила Егольникова не удалось обжаловать их приговор, Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил решения свердловского суда в силе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Приговор был обжалован осужденными и их защитниками. По итогам апелляционного рассмотрения Вторым апелляционным судом общей юрисдикции (находится в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) приговор был оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор Свердловского областного суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В июне 2023 года Вероника Наумова заявила о пропаже опекаемого ребенка, после чего горожане и сотрудники правоохранительных органов организовали масштабные поиски - в них участвовали порядка 1,5 тыс. человек. Позднее тело ребенка было обнаружено спрятанным в сумке в гараже. Кроме того, выяснилось, что умер он более полугода назад, о чем опекун умалчивала, продолжая получать выплаты. В результате по обвинению в истязании и убийстве подопечного, а также в мошенничестве с выплатами, задержали саму Наумову. По данным следствия, опекун избила ребенка металлической ложкой для обуви, затем положила в ванну с холодной водой и утопила. Суд признал ее виновной в совершении 61 эпизода преступлений, в том числе в убийстве подопечного. Наумову приговорили к 24 годам колонии с последующим ограничением свободы на 2 года, а также обязали выплатить отцу мальчика 1 млн рублей.

Как установили правоохранители, злоумышленница вовлекла в преступления против малолетнего и своего племянника - Даниила Егольникова. Суд признал его виновным в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего и истязании несовершеннолетнего группой лиц. Молодой человек получил 5 лет лишения свободы.

Кроме того, ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа осужденной Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка. Также следствие возбудило уголовные дела о халатности из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка. Бывшая заведующая детсадом, не сообщившая об обнаруженных у ребенка травмах и о почти годовом отсутствии его в детском учреждении, осуждена на 1 год и 10 месяцев колонии.