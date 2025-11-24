Эксперт Моржаретто: обучение водителей категории "В" будет на два часа дольше

Член Общественного совета при МВД РФ отметил, что изменения заработают с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Количество часов, выделенных на обучение кандидатов в водители легковых автомобилей, увеличат в автошколах России с 1 марта 2026 года на два часа. Об этом сообщил автоэксперт, член Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто в авторской колонке для ТАСС.

"С марта 2026 года будут внесены изменения в программы обучения. Например, увеличится количество часов, отведенных на практику. Для категории "В" (легковые автомобили) - с 56 до 58 для обучения на "механике" и с 54 до 56 - для тех, кто выбрал "автомат", - сказал он.

В августе приказом Минпросвещения введение обновленных образовательных программ в автошколах было отложено на шесть месяцев. Изначально планировалось, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно новым образовательным планам, предполагается проведение части занятий в дистанционном формате. Кроме того, для получения водительских прав категории "D" (автобус) будет достаточно пройти переподготовку, если у кандидата уже имеется стаж управления легковым автомобилем или грузовиком. Также предусматривается возможность подготовки водителей непосредственно на базе автопарков.

Помимо этого, предлагалось увеличить количество часов вождения на дорогах, исключить тему "Вождение с прицепом", а также дополнить курс вопросами опасного вождения, использования средств индивидуальной мобильности, предъявления электронных документов и ношения жилетов со световозвращающими полосами.