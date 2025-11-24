В ДНР выросло число ДТП с детьми на мототранспорте

В республике разрабатывают законопроект о запрете продажи бензина детям

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Число ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта в ДНР выросло в три раза с 2023 года. Это стало одной из причин начала проработки законопроекта о запрете продажи бензина детям, сообщил ТАСС вице-спикер Народного совета республики Алексей Дорофеев.

"Сейчас документ проходит финальные стадии согласования, - сказал Дорофеев. - Ситуация на дорогах республики вызывает серьезную тревогу. Согласно данным управления ГИБДД МВД по ДНР, с 2023 года по первое полугодие 2025 года количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта утроилось, а число пострадавших детей выросло более чем в два раза".

По его словам, анализ показал, что доступность топлива поощряет детей и подростков к бесконтрольным поездкам, причем часто у них нет водительских прав, навыков вождения и знаний правил дорожного движения.

Ранее Дорофеев сообщил ТАСС, что депутаты инициировали законопроект о введении штрафов от 3 тыс. до 150 тыс. руб. за продажу бензина несовершеннолетним. Запрет не будет распространяться на реализацию топлива жителям возрастом от 16 лет с водительским удостоверением соответствующей категории.