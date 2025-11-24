Эксперт Жарихин: Эрдоган предложил Стамбул на случай непростой беседы РФ и США

Главный вопрос сейчас заключается в том, кто может принять участие в возможных переговорах по Украине в Стамбуле, отметил замдиректора Института стран СНГ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность и далее предоставлять стамбульскую площадку для переговоров по Украине для возможного непростого разговора Вашингтона и Москвы о плане американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Эрдоган понял, что активизировался процесс нахождения договорного компромисса по Украине. Собственно говоря, сейчас идет согласование тех позиций, которые выдвинул Трамп, с позициями [Владимира] Зеленского и европейских стран, затем, видимо, будет вопрос согласования того, что в итоге у них получилось, с Россией", - считает эксперт.

"И я думаю, что это будет непростой разговор, потому что даже в том варианте, который выдвинул Трамп, изначально было несколько позиций, которые для России неприемлемы. Я, честно говоря, не сомневаюсь в том, что количество неприемлемых позиций после работы над этим планом со стороны европейских стран, а особенно Зеленского увеличится", - добавил он. "Поэтому и Эрдоган понял, что будет, видимо, непростой разговор, а для этого нужна площадка. Он эту площадку предлагает", - пояснил Жарихин.

По его словам, главный вопрос сейчас заключается в том, кто может принять участие в возможных переговорах по Украине в Стамбуле. "В общем говоря, это предложение со стороны Трампа, не со стороны Украины и Зеленского. И обсуждение плана должно быть с автором этого предложения. Само выдвижение со стороны США мирных предложений с высокой степенью детализации показывает, что команда Трампа предлагает именно с ними обсуждать и согласовывать компромиссные варианты соглашения, а отнюдь не с Зеленским", - отметил собеседник агентства.

"Я еще раз подчеркиваю: так как сейчас команда Трампа согласовывает возможный текст соглашения отдельно с Зеленским и отдельно с европейскими странами, это значит, что он не собирается привлекать к участию в окончательных переговорах ни тех, ни других. То есть Трамп все равно считает, что окончательные переговоры должны быть на эту тему между США и Россией", - заключил Жарихин.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Анкара продолжит содействовать украинскому урегулированию и готова дальше предоставлять стамбульскую площадку для переговоров. Кроме того, в беседе Путин подтвердил, что американский план из 28 пунктов может стать основой мирного урегулирования на Украине.