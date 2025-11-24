Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти Никиты Симоняна

Премьер-министр Армении отметил, что выдающийся спортсмен золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи со смертью олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна.

"Уважаемый Владимир Владимирович! С глубокой скорбью узнал о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта, четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся футболистом и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский "Арарат" стал чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР 1973 и 1975 годов, подарив всем армянам незабываемое чувство гордости", - отметил глава армянского кабмина.

Пашинян также добавил, что достижения, профессионализм и преданность футболу Симоняна послужат источником вдохновения для многих поколений.

"Прошу Вас от имени армянского народа и от себя лично передать слова соболезнования и поддержки семье и близким Никиты Симоняна", - говорится в телеграмме.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.