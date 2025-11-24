Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Президент отметил, что спортсмена ценили товарищи по "Спартаку" и национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна его родным и близким.

"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна. Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по "Спартаку" и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.