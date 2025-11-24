"Страна": депортированных из США украинцев ждет мобилизация

Депортированных сразу встречают сотрудники территориальных центров комплектования

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депортированные из США украинцы опасаются мгновенной мобилизации. Об этом сообщило издание "Страна".

В чатах пишут о том, что депортированных сразу встречают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для мобилизации. Издание также опубликовало видео с украинкой, мужа которой ожидает депортации из США. Она жалуется на то, что ее мужа, как и других депортированных, сразу ждут военкомы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

14 ноября посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала газете The Washington Post, что власти США готовятся депортировать около 80 украинцев, нарушивших американское законодательство. 18 ноября Госпогранслужба Украины сообщила о прибытии 50 депортированных из США украинцев.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.