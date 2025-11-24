На улице в Астрахани после ДТП с подростком установят "лежачих полицейских"

На участке дороги также появятся знаки "искусственная неровность" и светофоры с проблесковым желтым светом

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Искусственные неровности, знаки ограничения скорости и дополнительное освещение установят на улице в Астрахани, где водитель внедорожника насмерть сбил подростка, сообщили в администрации города.

Днем ранее сообщили, что водитель автомобиля "Лэнд-Крузер" сбил девочку 2011 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок умер от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи.

"Администрацией города совместно с ГИБДД разработан комплекс мер по ликвидации аварийности на участке по улице 1-й Виноградной, где вчера на пешеходном переходе произошла трагедия - водитель сбил 14-летнюю девочку. Уже в ближайшие дни начнется установка искусственных дорожных неровностей (так называемых лежачих полицейских) на всех нерегулируемых пешеходных переходах дороги. Также на дороге установят знаки ограничения скорости до 20 км/час", - говорится в сообщении.

На участке дороги также установят знаки "искусственная неровность" и светофоры с проблесковым желтым светом, которые обозначают нерегулируемые пешеходные переходы. Для освещения этой улицы на участке в 2,2 км, добавили в администрации, сейчас проводятся торги по выбору подрядчика. Работы планируется завершить до 20 декабря.