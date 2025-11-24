Черногаев: люди будут активнее вступать в профсоюзы, если будут информированы

Если больше сотрудников будут знать о работе профсоюзов, численность членов таких организаций может вырасти, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Информированность людей о профсоюзах в России - фактор, который может увеличить численность членов таких организаций. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

"Главный фактор, который может повлиять на численность профсоюзов, это, конечно, информация о них в целом. Чем занимается профсоюз, каким образом можно создать профсоюзную организацию, зачем нужен профсоюз, что он дает работнику и работодателю, почему важно иметь коллективный договор на предприятии, и, вообще, насколько профсоюз способен сегодня защищать права работника. Если такая информация у трудящихся будет, то, я думаю, они с большей долей вероятности будут вступать в профсоюзы", - сказал он.

Черногаев также отметил хорошие перспективы роста количества профсоюзов в России с учетом общей численности работающего населения. По его словам, для достижения такой цели нужно работать с тем, что мешает этому росту.

Среди преград председатель ФНПР выделил личный выбор работника, невозможность вступить в профсоюз из-за его отсутствия и нежелание руководства создавать такую организацию.

Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 10:00 мск.