Черногаев: профсоюзы выступают за трудовые отношения самозанятых и работодателей

Важно, чтобы платформа выплачивала за сотрудника НДФЛ и налоги в соцфонды, подчеркнул председатель Федерации независимых профсоюзов России
02:02
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Профсоюзное движение в России выступает за трудовые, а не гражданские отношения для платформенных работников и самими платформами. Предлагается обязать работодателей платить за сотрудников НДФЛ и налоги в социальные фонды, сообщил в интервью ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

"Мы предлагаем сделать так, чтобы отношения между платформенными работниками и самими платформами были бы трудовыми, а не гражданскими", - сказал он.

Черногаев объяснил, что ФНПР выступает за выполнение работодателем трудовых обязательств перед работником. По его словам, важно, чтобы платформа выплачивала за сотрудника НДФЛ и налоги в социальные фонды, а также соблюдала режим охраны труда на предприятиях.

Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 10:00 мск. 

