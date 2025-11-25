На Камчатке три школы включили в программу капремонта после землетрясения

Как отметил губернатор региона Владимир Солодов, параллельно идет работают над выделением федеральных средств для ремонта наиболее пострадавших жилых домов и ускорением программы по расселению аварийного жилья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Капитально отремонтируют три школы Петропавловска-Камчатского в рамках федеральной программы после мощного землетрясения 30 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Добились включения трех школ Петропавловска-Камчатского - №24, 30 и 2, получивших повреждения во время летнего землетрясения - в федеральную программу капитального ремонта. Финансирование позволит приступить к комплексным работам уже летом следующего года и завершить их к новому учебному году. Приоритет - обеспечить безопасность детей и учителей", - написал губернатор Камчатки.

По его словам, параллельно власти региона работают над выделением федеральных средств для ремонта наиболее пострадавших жилых домов и ускорением программы по расселению аварийного жилья.