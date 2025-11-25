В туристическом поселке на Байкале ликвидировали разлив воды на дороге

Как отметили в администрации Иркутского муниципального округа, автомобильное движение свободное, аварийных ситуаций не было

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Разлив воды на проезжей части дороги в туристическом поселке Листвянка в Иркутской области, вызванный трехметровыми волнами на озере Байкал, устранен. Об этом сообщает администрация Иркутского муниципального округа.

"В Листвянке сегодня спокойно. Байкал радует своей умиротворенностью, ветра нет. Последствия ночного шторма с 23 на 24 ноября, который вызвал байкальские трехметровые волны, подтопившие центральную улицу Горького, устранены. Автомобильное движение свободное, аварийных ситуаций не было", - говорится в сообщении.

По данным администрации, воду с проезжей части сгребли, сама магистраль обработана песчано-гравийной смесью. "Работали 5 единиц техники и 9 рабочих", - пояснили в администрации.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в поселке Листвянка на дороге вдоль Байкала появилась вода. Такое явление было вызвано волновым движением на озере.