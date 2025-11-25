В Краснодаре начали ремонт поврежденной при атаке ВСУ крыши дома

Обследование объектов и оценка ущерба продолжаются

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Управляющая компания начала ремонт кровли многоквартирного дома в Краснодаре, которая оказалась повреждена в результате атаки, совершенной киевским режимом минувшей ночью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

"На данный момент установлены небольшие повреждения в двух многоквартирных домах: в нескольких квартирах незначительно пострадало остекление, в одном доме - часть кровли. Управляющая компания уже ведет восстановительные работы на крыше. Также частично повреждены стеклопакеты в рядом стоящих деловом и медицинском центрах" , - говорится в сообщении.

Он уточнил, что обследование объектов и оценка ущерба продолжаются.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Как сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть человек. По данным оперативного штаба региона, повреждены не менее 27 домов в нескольких муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской, Павловский районы, Краснодар.