В Саратове досрочно переселят жителей дома после его частичного обрушения

Работа начнется за счет переноса финансирования с 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства региона

САРАТОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Жителей аварийного дома на улице Крымской в Саратове, где в октябре произошло частичное обрушение, переселят досрочно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Вечером 18 октября в аварийном многоквартирном доме на улице Крымской обрушилась стена на первом этаже одного из подъездов. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

"Данная работа начнется за счет переноса финансирования с 2026 года, предусмотренного на данный дом в региональном бюджете и в Фонде развития территорий. Взамен жилья гражданам будут поэтапно выдавать выплаты. Также программой предусмотрен механизм предоставления готового жилья", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Романа Бусаргина, часть средств, которую выделят из регионального бюджета, определят на ближайшем заседании областной думы. "Перед профильными ведомствами поставлена задача начать процесс переселения сразу после перераспределения средств. Этот процесс будет проходить поэтапно, все механизмы определены", - цитируется Бусаргин.