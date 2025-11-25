Львова-Белова: юристы работают с жалобой Плющенко на мать фигуристки Костылевой

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что для разрешения конфликта подключен медиатор

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Юристы разбираются в ситуации в связи с жалобой тренера Евгения Плющенко на мать фигуристки Елены Костылевой, для разрешения конфликта подключен медиатор. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Работаем по поступившему обращению. Юристы выехали, чтобы детально разобраться в ситуации совместно с профильными ведомствами. Подключился медиатор, который работает в нашем аппарате. Конечно, будем держать историю на контроле", - сказала Львова-Белова.

Ранее Плющенко, тренирующий фигуристку Елену Костылеву, сообщил в Telegram-канале, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.

Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.