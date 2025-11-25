До 95% жителей РФ к 2036 году должны ощущать себя прежде всего россиянами

Согласно Стратегии национальной политики на следующие 10 лет, также к этому году число тех, кто положительно оценивает отношения между национальностями в стране, должно достичь 85%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Практически все население России должно к 2036 году идентифицировать себя как россиян. Такая цель заложена в утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным Стратегию национальной политики на следующие 10 лет.

Читайте также

"Прежде всего россияне" и устранение пропаганды: новая Стратегия госполитики РФ

В 2036 году органы власти проконтролируют достижение такого показателя, как "уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) - не менее 95%". Одновременно "доля граждан Российской Федерации, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей", должна достигнуть 85%, а тех, кто допускает "возникновение серьезных конфликтов на национальной (этнической) почве", - не более 15%.

Все это, согласно документу, призвано укрепить "сплоченность многонационального народа Российской Федерации (российской нации)", которая будет сформирована "на основе признания общности истории, культуры и ценностных идеалов".