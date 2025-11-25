Статья

"Прежде всего россияне" и устранение пропаганды: новая Стратегия госполитики РФ

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин © Гавриил Григоров/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

ТАСС собрал основное, что известно о документе.

Стратегия состоит из 61 пункта в 6 разделах.

Реализация стратегии должна способствовать сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов, укреплению единства российской нации.

До 95% жителей РФ к 2036 году должны ощущать себя прежде всего россиянами.

Три четверти россиян положительно оценивают межнациональную ситуацию в стране.

Недружественные государства пытаются расколоть российское общество, дестабилизировать межнациональную ситуацию в РФ.

Последствия распространения антироссийской пропаганды и национализма должны быть устранены в Донбассе и Новороссии.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях также необходимо укрепить статус русского языка.

Путин поручил правительству утвердить план реализации документа и рекомендовал властям регионов и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии в соответствующих вопросах.

