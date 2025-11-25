"Прежде всего россияне" и устранение пропаганды: новая Стратегия госполитики РФ
Редакция сайта ТАСС
20:48
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
ТАСС собрал основное, что известно о документе.
- Стратегия состоит из 61 пункта в 6 разделах.
- Реализация стратегии должна способствовать сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов, укреплению единства российской нации.
- До 95% жителей РФ к 2036 году должны ощущать себя прежде всего россиянами.
- Три четверти россиян положительно оценивают межнациональную ситуацию в стране.
- Недружественные государства пытаются расколоть российское общество, дестабилизировать межнациональную ситуацию в РФ.
- Последствия распространения антироссийской пропаганды и национализма должны быть устранены в Донбассе и Новороссии.
- В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях также необходимо укрепить статус русского языка.
- Путин поручил правительству утвердить план реализации документа и рекомендовал властям регионов и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии в соответствующих вопросах.
О предыдущей Стратегии
- Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 на период до 2025 года включительно.
- В нее дважды вносились изменения - в 2018 и 2024 годах.
- Новая стратегия шире предыдущей, в том числе в части целевых показателей и ожидаемых результатов.