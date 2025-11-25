В России стабильная ситуация в межнациональной сфере
Редакция сайта ТАСС
20:14
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Три четверти россиян положительно оценивают межнациональную ситуацию в стране. Такие цифры приводятся в Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года.
Читайте также
"Прежде всего россияне" и устранение пропаганды: новая Стратегия госполитики РФ
"Современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации характеризуется как стабильное. Доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей, в 2024 году по итогам социологических опросов составила 75,1%", - говорится в документе.