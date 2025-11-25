В России стабильная ситуация в межнациональной сфере

По данным Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между национальностями, составила 75,1%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Три четверти россиян положительно оценивают межнациональную ситуацию в стране. Такие цифры приводятся в Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года.

"Современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации характеризуется как стабильное. Доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей, в 2024 году по итогам социологических опросов составила 75,1%", - говорится в документе.