Стратегия РФ: в Новороссии нужно устранить последствия антироссийской пропаганды

Реализация госполитики в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обусловлена "необходимостью принятия дополнительных мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности", сказано в документе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Последствия распространения антироссийской пропаганды и национализма должны быть устранены в Донбассе и Новороссии. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях также необходимо укрепить статус русского языка, предписывается утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным стратегией национальной политики до 2036 года.

Реализация госполитики в этих регионах, отмечается в документе, обусловлена "необходимостью принятия дополнительных мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности", а также "внедрению механизмов функционирования русского языка как государственного".

Особое внимание в регионах, которые до свободного волеизъявления их населения в 2022 году находились в составе Украины, как отмечается, нужно уделить "противодействию проявлениям неонацизма и попыткам фальсификации истории, устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни".

Чтобы содействовать этому, планируется активизировать "вовлечение детей и молодежи <…> в реализацию проектов, в участие в конкурсах и акциях всероссийского уровня", а также содействовать повышению квалификации преподавателей и работников культуры из четырех исторических регионов РФ, оказывать им методическую поддержку.

Федеральные структуры также будут должны помогать четырем субъектам РФ "в разработке, принятии и корректировке документов стратегического планирования, нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы государственной национальной политики".