В РФ видят попытки недружественных стран расколоть российское общество

Об этом говорится в Стратегии государственной национальной политики до 2036 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Недружественные государства пытаются расколоть российское общество, дестабилизировать межнациональную ситуацию в РФ. Такие угрозы перечислены в Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года.

Читайте также

"Прежде всего россияне" и устранение пропаганды: новая Стратегия госполитики РФ

Отмечается, что эти факторы становятся все более значимыми на фоне усиливающейся нестабильности в мире. В списке угроз, в частности, указаны "предпринимаемые недружественными иностранными государствами усилия по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, расколу российского общества и нарушению его внутреннего единства".

Также в перечне - возникновение очагов розни в результате попыток переноса зарубежных межнациональных и межрелигиозных конфликтов на территорию РФ.