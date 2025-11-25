Профсоюзы поддержали длинные зимние праздники
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает практику длинных новогодних праздников, которые в 2026 году растянутся на рекордные 12 дней. Как сообщил в интервью ТАСС председатель ФНПР Сергей Черногаев, это в том числе может способствовать улучшению демографической ситуации.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
"В новогодние праздники самые короткие дни и самые длинные ночи. Это, наверное, еще некое решение демографической проблемы в целом", - сказал Черногаев.
Он отметил, что новогодние праздники - это, в первую очередь, повод побыть с семьей.
"Если мы говорим о майских праздниках, то кто же на майских отдыхает? Наши граждане всегда едут на дачу, на огороды, потому что это самое время, чтобы заложить будущий урожай. Здесь ни о каком уже общении речь не идет, здесь действительно работа в полном смысле этого слова", - подытожил глава ФНПР.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.