Профсоюзы поддержали длинные зимние праздники

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, отметил, что эти 12 дней в том числе могут способствовать улучшению демографической ситуации

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает практику длинных новогодних праздников, которые в 2026 году растянутся на рекордные 12 дней. Как сообщил в интервью ТАСС председатель ФНПР Сергей Черногаев, это в том числе может способствовать улучшению демографической ситуации.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

"В новогодние праздники самые короткие дни и самые длинные ночи. Это, наверное, еще некое решение демографической проблемы в целом", - сказал Черногаев.

Он отметил, что новогодние праздники - это, в первую очередь, повод побыть с семьей.

"Если мы говорим о майских праздниках, то кто же на майских отдыхает? Наши граждане всегда едут на дачу, на огороды, потому что это самое время, чтобы заложить будущий урожай. Здесь ни о каком уже общении речь не идет, здесь действительно работа в полном смысле этого слова", - подытожил глава ФНПР.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.