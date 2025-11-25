В ГД рассказали, могут ли смартфоны россиян превратиться в "кирпич"

Технически Apple может отключить свои устройства на территории РФ, но вряд ли пойдет на такой шаг, отметил замглавы комитета по информполитике Андрей Свинцов

Редакция сайта ТАСС

© Никита Бужор/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Иностранные производители, в том числе Apple, имеют возможность отключить свои устройства на территории России, но они вряд ли пойдут на этот шаг. Такое мнение ТАСС высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Технически это действительно возможно, - сказал депутат, отвечая на вопрос, могут ли зарубежные производители превратить свои смартфоны в России в "кирпич" в случае ужесточения санкций. - Я считаю, что Apple на это не пойдет, а если пойдет, это будет последний день, когда акции Apple растут, эти акции начнут системно падать, потому что люди по всему миру будут начинать процесс отказа от продукции Apple".

Свинцов отметил, что пользователи быстро найдут замену продукции Apple, если компания покажет себя как инструмент "в руках спецслужб Соединенных Штатов". "Сегодня Китай настолько быстро замещает все европейские товары, все американские товары. Поэтому вот в этом сегменте, где ветер может очень быстро поменяться, и миллионы, миллиарды граждан планеты поймут: "Если сейчас заблокировали всю технику Apple в отдельно взятой стране, то, наверное, я уже задумываюсь, а не купить ли мне технику из Китая, из Индии", - констатировал парламентарий.

Вместе с тем он подчеркнул, что техника из любой страны "может быть дистанционно отключена". "Вопрос доверия к компании, доверия к той стране, где эта компания размещается", - заключил Свинцов.