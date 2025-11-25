В Красноярском крае снег в месте пропажи Усольцевых может растаять в мае

Следствие считает, что пока снег лежит, поиски на открытой местности нецелесообразны

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Снег в горно-таежной местности Партизанского района Красноярского края, где в сентябре пропала семья Усольцевых, может растаять только в мае. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Ульянов.

"Там горная местность и снег обычно тает в мае. Конечно, все зависит от погодных условий. Тут температура даже в апреле теперь за плюс 20 градусов иногда перескакивает, но обычно в мае снег начинает таять", - сказал Ульянов.

В прокуратуре Красноярского края ТАСС сообщили, что на месте поиска Усольцевых в Кутурчинском Белогорье выпало очень много снега. "Следствие считает, что пока снег лежит, искать именно на открытой местности нецелесообразно", - пояснили в ведомстве.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе. В конце октября на месте поисков ухудшилась погода: выпал снег, был сильный ветер. Это осложнило поиски.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие, и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была найдена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.