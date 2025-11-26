В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
05:45
ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Жизни пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах ничего не угрожает. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минздрав Чувашской Республики.
"Они получают квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационара. Угрозы жизни нет", - сообщило министерство.
Утром 26 ноября была совершена атака БПЛА на Чебоксары. По данным властей, в результате нее пострадали два человека, включая подростка.